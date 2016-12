foto Carabinieri

- A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, si è consumata una rissa fra quattro persone, causata da disaccordi familiari per questioni concernenti le linee di confine fra terreni rurali. Per colpirsi hanno usato anche delle zappe. Ad avere la peggio un uomo di 46 anni, ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Grave anche un 20enne. Lievi ferite hanno invece riportato un uomo di 72 anni ed una donna di 41 anni.