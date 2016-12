Napoli, 39enne evade per salvare il figlio

foto Ap/Lapresse 16:17 - E' stato più forte di lei e quando ha visto il figlio sentirsi male Gloria B., una romana di 39 anni ai domiciliari, non ci ha pensato due volte ed è corsa al pronto soccorso di Napoli (dove si era trasferita con la famiglia), infrangendo le misure restrittive a cui era stata sottoposta. La donna, una volta fermata, è stata poi assolta dal reato di evasione perché il "fatto non sussiste". A stabilirlo il tribunale, che l'ha processata per direttissima. - E' stato più forte di lei e quando ha visto il figlio sentirsi male Gloria B., una romana di 39 anni ai domiciliari, non ci ha pensato due volte ed è corsa al pronto soccorso di Napoli (dove si era trasferita con la famiglia), infrangendo le misure restrittive a cui era stata sottoposta. La donna, una volta fermata, è stata poi assolta dal reato di evasione perché il "fatto non sussiste". A stabilirlo il tribunale, che l'ha processata per direttissima.

Gloria B., assistita dall'avvocato Gianluca Arrighi, era stata arrestata e poi condannata in primo grado dal tribunale di Roma lo scorso 4 giugno per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pena inflitta in primo grado è stata di 4 anni di reclusione.



Dopo circa un mese trascorso nel carcere di Rebibbia, i giudici, in attesa del processo d'appello, le avevano concesso i domiciliari presso l'abitazione di Napoli, dove nel frattempo si erano trasferiti il marito e il figlio di dieci anni. Ieri mattina la donna, ad un controllo, non era stata trovata in casa.



La polizia si è quindi appostata nei pressi dell'abitazione per attendere Gloria. Al suo rientro la donna, che era in compagnia del figlio, è stata bloccata e arrestata per evasione. Il suo difensore, nel corso del processo, ha dimostrato come la donna romana si fosse allontanata da casa per portare il figlio, colto da un'improvvisa crisi d'asma, al pronto soccorso mentre il marito si trovava fuori per lavoro. "E' stata correttamente ritenuta - spiega Arrighi - la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, ossia di una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità del fatto criminoso".