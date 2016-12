Incidente sull'A3: morti padre, madre e figlia Grave un'altra figlia di 21 anni

foto LaPresse 12:17 - Tre persone - Mario Fiore il padre, Caterina la madre e la figlia Federica, di 17 anni - sono morte in un incidente stradale avvenuto alle 3 di notte sul tratto lucano dell'A3, nei pressi dello svincolo di Lagonegro Nord (Potenza): un'altra figlia, Isabella di 21 anni, è rimasta gravemente ferita. L'automobile su cui viaggiava la famiglia è andata a sbattere contro il guard rail per cause in corso di accertamento. - Tre persone - Mario Fiore il padre, Caterina la madre e la figlia Federica, di 17 anni - sono morte in un incidente stradale avvenuto alle 3 di notte sul tratto lucano dell'A3, nei pressi dello svincolo di Lagonegro Nord (Potenza): un'altra figlia, Isabella di 21 anni, è rimasta gravemente ferita. L'automobile su cui viaggiava la famiglia è andata a sbattere contro il guard rail per cause in corso di accertamento.

La ragazza di 21 si trova ricoverata in condizioni gravi all'ospedale di Lagonegro, dove è stata trasportata da un automobilista che si è fermato a prestare soccorso.



La famiglia, originaria di Viggianello (PT) stava tornando in Basilicata da Varese dove riesiedeva per trascorrere le vacanze estive.