foto Carabinieri

07:57

- In provincia di Caserta, i Carabinieri della Compagnia di Capua stanno eseguendo un'operazione nei confronti di referenti del clan camorristico "dei Casalesi - fazione Schiavone" operanti nell'agro-caleno. I militari hanno sottoposto due persone a fermo per tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un noto imprenditore locale.