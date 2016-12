foto Ap/Lapresse

12:26

- Un sub napoletano di 35 anni è morto mentre si stava immergendo nelle acque di Procida (Napoli). L'uomo era insieme con altri sub, tutti assistiti da un diving center di Procida, nei fondali di Punta Pizzaco. All'improvviso è stato colto da un malore ed è morto in acqua. Il corpo è stato portato sulla banchina del porto dagli stessi operatori del diving e sul molo è intervenuta la Guardia costiera.