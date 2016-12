foto Ufficio stampa

20:28

- Anche il Comune di Ischia vara la tassa di soggiorno nel proprio territorio: entrerà in vigore a partire dal primo settembre al 31 ottobre, e l'anno prossimo dal primo aprile al 31 ottobre. Così sono suddivise le tariffe: 2 euro al giorno per chi soggiornerà in un albergo a 5 stelle; 1,5 euro per un soggiorno in un albergo a 4 stelle; 1 euro al giorno per i pernottamenti in tutti gli altri alberghi e 0,50 euro per ciascun affittuario di case.