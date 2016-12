Lavitola accusato di estorsione a Berlusconi Nuova ordinanza di arresto per il faccendiere

foto LaPresse 21:02 - Nuova ordinanza di custodia per Valter Lavitola, già detenuto nel carcere di Poggioreale, a Napoli, per corruzione internazionale nell'inchiesta sui finanziamenti all'editoria. Questa volta il faccendiere è accusato di concorso in estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Con la stessa accusa è stato arrestato Carmelo Pintabona, presidente di Fesisur (Federazione associazioni siciliane in Sud America). - Nuova ordinanza di custodia per Valter Lavitola, già detenuto nel carcere di Poggioreale, a Napoli, per corruzione internazionale nell'inchiesta sui finanziamenti all'editoria. Questa volta il faccendiere è accusato di concorso in estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Con la stessa accusa è stato arrestato Carmelo Pintabona, presidente di Fesisur (Federazione associazioni siciliane in Sud America).

Il ruolo di Pintabona

Secondo quanto emerso dalle indagini, il direttore dell'Avanti Valter Lavitola, all'epoca latitante in America Latina, avrebbe chiesto a Carmelo Pintabona di rivolgersi all'allora premier Silvio Berlusconi perché gli elargisse una somma di danaro.



La sorella Maria

La circostanza fu rivelata dalla sorella di Lavitola, Maria, che raccontò di essere stata avvicinata da una donna a nome del fratello perché consegnasse una lettera all'ex premier per ottenere 5 milioni di euro al leader del Pdl; e se Berlusconi non avesse pagato "avrebbe avuto tutte le giustificazioni anche morali per dire tutto quello che sapeva" su di lui, mise a verbale la donna. La richiesta di denaro non è stata smentita nemmeno da Lavitola, che però ha detto ai pm napoletani che era "a titolo di prestito".



L'accusa di trasferimento fraudolento di beni

Lavitola e Pintabona sono accusati anche di trasferimento fraudolento di beni, in particolare in alcuni passaggi di proprietà di immobili di Lavitola in Brasile che sono stati poi intestati all'italo-argentino. Le indagini si sono concentrate anche sui supporti logistici, operativi e finanziari su cui il giornalista ha potuto contare in Italia durante la latitanza sudamericana cominciata il 14 ottobre 2011.



Lettera di Lavitola a Berlusconi: "Non sono un piccolo truffatore"

Gli inquirenti della procura di Napoli hanno sequestrato dal pc di Mauro Velocci, imprenditore e presidente del consorzio di imprese interessato alla realizzazione di carceri a Panama, una lettera di Valter Lavitola, indirizzata a Silvio Berlusconi. "L'unica cosa che non consentirò - scrive il faccendiere - è che, anziché essere considerato un amico disposto a sacrificarsi senza aver mai ottenuto nulla, venga qualificato come un piccolo truffatore che approfittava della sua fiducia".



"Dei 500mila euro sono rimasti 144.500, che Le restituirò"

Nella lettera si fa riferimento alla vicenda dell'imprenditore Gianpaolo Tarantini, che era coinvolto con Lavitola nella indagine dei presunti ricatti al premier, e alla storia dei 500mila euro che Berlusconi avrebbe corrisposto a Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti scrive: "Tengo a chiarirLe che dei 500mila euro incassati (...) sono ancora in possesso di euro 144.500 Suoi, che al più presto, come è ovvio, Le restituirò". Ai magistrati Lavitola ha detto che la lettera non è mai stata trasmessa a Berlusconi.



Indagati anche due legali, uno è l'avvocato di Berlusconi

Gli avvocati Alessandro Sammarco, uno dei difensori di Silvio Berlusconi, e Eleonora Moiraghi sono indagati per l'ipotesi di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. L'ipotesi di reato si riferisce al viaggio che i due legali organizzarono in Argentina per contattare Lavitola, all'epoca latitante.