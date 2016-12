foto Ansa 10:20 - Un pregiudicato è stato ucciso e un altro ferito in un agguato di matrice camorristica a Napoli. Gaetano Nembrotte Menna, 47 anni, è stato ammazzato a colpi di arma da fuoco. Il genero, che era con lui, Emanuele Tarantino, 22 anni, è stato colpito alla spalla e ora è ricoverato all'ospedale "Ascalesi", ma non sarebbe in pericolo di vita. A condurre le indagini la squadra mobile del capoluogo campano. - Un pregiudicato è stato ucciso e un altro ferito in un agguato di matrice camorristica a Napoli. Gaetano Nembrotte Menna, 47 anni, è stato ammazzato a colpi di arma da fuoco. Il genero, che era con lui, Emanuele Tarantino, 22 anni, è stato colpito alla spalla e ora è ricoverato all'ospedale "Ascalesi", ma non sarebbe in pericolo di vita. A condurre le indagini la squadra mobile del capoluogo campano.

Restano gravissime le condizioni del pregiudicato Emanuele Tarantino, 31 anni, ferito nell'agguato e nel quale è stato ucciso il suocero, Gustavo Nembrotte Menna, 47 anni. Tarantino, ferito da tre proiettili al collo, al torace ed alla spalla è stato operato nella notte. Per i medici è "in imminente pericolo di vita". Tarantino - secondo gli investigatori - era il vero bersaglio dei sicari che hanno colpito in Vico delle Zite. Il suocero è stato ucciso per aver inseguito i killer mentre si allontanavano a bordo di uno scooter.



La squadra mobile di Napoli sta ricostruendo i collegamenti crimiminali del morto e del ferito. Nembrotta Menna, ritenuto in passato un uomo del clan Mazzarella, aveva precedenti penali per associazione per delinquere di stampo camorristico ed era stato destinatario,a febbraio, di una proposta di soggiorno obbligato e di sequestro di beni del questore di Napoli. A carico del genero, Emanuele Tarantino, risulta un precedente per spaccio di droga. I due abitavano entrambi al vico Gigante, a pochi isolati di distanza. Vico delle Zite, dove è avvenuto l' agguato è un abituale luogo di spaccio di cocaina.



Indagini ostacolate dai vicini

Inquietante particolare raccolto dagli inquirenti: gli abitanti del quartiere, i quali avrebbero anche assistito all'agguato, subito dopo la sparatoria hanno ripulito l'asfalto dal sangue per ostacolare le indagini.