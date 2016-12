foto Polizia 06:39 - E' morta nell'ospedale Cardarelli dove era stata ricoverata, Anna Iozzino, la direttrice delle poste di Torre del Greco (Napoli) ferita con tre colpi di pistola da un dipendente postale che aveva deciso di "vendicarsi" per il trasferimento da un settore ad un altro dell'ufficio, deciso dalla donna. La vittima era stata colpita ad un fianco, alla mandibola e di striscio al petto. - E' morta nell'ospedale Cardarelli dove era stata ricoverata, Anna Iozzino, la direttrice delle poste di Torre del Greco (Napoli) ferita con tre colpi di pistola da un dipendente postale che aveva deciso di "vendicarsi" per il trasferimento da un settore ad un altro dell'ufficio, deciso dalla donna. La vittima era stata colpita ad un fianco, alla mandibola e di striscio al petto.

Portata subito dopo il ferimento nell'ospedale Maresca di Torre del Greco, era stata operata. In serata la donna era stata trasferita nell'ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni molto gravi. Iozzino lascia il marito, due figli e una nipotina di soli 10 giorni.



L'omicida, Cristoforo Gaglione, di 53 anni, fuggito dopo la sparatoria, era stato arrestato nel pomeriggio dalla polizia. E' accusato di omicidio premeditato aggravato, porto e detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione. La pistola con la quale ha sparato, una Beretta con la matricola cancellata, era detenuta illegalmente.



"Vittima di mobbing"

"Ero vittima del mobbing di quella donna: mi mortificava a ogni occasione, mi esasperava. Così mi sono ribellato ai suoi soprusi e mi sono fatto giustizia", ha raccontato Gaglione.



Nell'ufficio della direttrice

La mattina dell'omicidio è passato prima a salutare la madre, come faceva sempre prima di recarsi al lavoro. Quindi è andato nella sede centrale di Poste Italiane di via Vittorio Veneto, recandosi nella stanza dove si stava svolgendo il breafing di inizio attività. Ha estratto la pistola e ha chiesto ai colleghi di spostarsi. E' partito un primo colpo, che ha centrato Anna Iozzino al fianco. La donna, seppur ferita, ha tentato di dissuadere il suo aggressore alzandosi in piedi, ma è caduta a terra. E' intervenuta una collega di Gaglione: "Spostati o sparo anche a te", ha gridato il 53enne. Altri due colpi, che hanno ferito la direttrice alla mandibola e di striscio al petto. Poi il quarto colpo che ha fatto inceppare l'arma e la decisione di scappare.



Sul posto in pochi minuti sono giunti i poliziotti: la prima segnalazione era di rapina, ma gli agenti ci hanno messo poco a ricostruire i fatti. Subito è scattata la caccia all'uomo, che non è tornato a casa. E' stato fatto alzare un elicottero per meglio controllare la zona, visto che che la sua auto non aveva imboccato l'autostrada. La Citroen X3 nera di Cristofaro Gaglione è stata individuata in via Prota, strada periferica tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Poi è toccato a lui.



In passato una rissa con i vigili

Gaglione è accusato di omicidio premeditato aggravato, porto e detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione. L'uomo non è nuovo a episodi di intemperanza: lo scorso anno aveva aggredito i vigili urbani che gli stavano sequestrando la vespa; era stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In passato èstato anche guardia giurata. Nella sua auto, oltre alla Beretta con matricola abrasa usata contro la direttrice, sono stati trovati un'altra piccola pistola, diverse munizioni di vario calibro e un punteruolo.