foto Ansa

17:24

- In relazione alla morte improvvisa del diciannovenne Luca De Caro, avvenuta presso il Policlinico di Napoli Federico II, il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha disposto l'immediato avvio delle procedure ispettive per verificare eventuali difetti assistenziali relativamente alle cure somministrate al giovane durante il breve ricovero ospedaliero. E' quanto si legge in una nota del ministero della Salute.