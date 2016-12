A.A.A. "Vendesi appartamenti abusivi"

foto Tgcom24 14:05 - "Vendesi appartamenti abusivi, info in sede". Questo il cartello che campeggia in un cantiere di Eboli, cittadina del Salernitano e che annuncia la prossima consegna di nuove abitazioni che a fronte di tutti i comfort moderni, comportano anche un'unica e "trascurabile" pecca: ufficialmente non esistono. - "Vendesi appartamenti abusivi, info in sede". Questo il cartello che campeggia in un cantiere di Eboli, cittadina del Salernitano e che annuncia la prossima consegna di nuove abitazioni che a fronte di tutti i comfort moderni, comportano anche un'unica e "trascurabile" pecca: ufficialmente non esistono.

Come racconta il Corriere della Sera, l'insolita proposta immobiliare, notata e denunciata dal vice presidente del WWF Campania, Enzo Armenante, "cade" in una regione, la Campania, con un livello di abusivismo edilizio altissimo: il 19,8% secondo i dati del Cresme (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio). Una realtà che però non è sconosciuta nemmeno al resto della Penisola, dato che in Italia, stando ai dati dell'urbanista Paolo Berdini (autore del libro "Breve storia dell'abuso edilizio in Italia) le case abusive sono ben 4,4 milioni.