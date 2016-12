foto Ansa

20:36

- Un operaio, Luigi Farris, 39 anni, di Cagliari, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi di Mileto (Vibo Valentia), in un cantiere per i lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria. L'operaio stava effettuando dei lavori su un ponte quando è caduto da una decina di metri d'altezza. Farris ha riportato fratture in tutto il corpo ed è stato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Cosenza.