Napoli, scippata la moglie di Cavani

Rapinato l'agente di Cavani 22:05 - La moglie dell'attaccante del Napoli Edinson Cavani, Maria Soledad, è stata scippata di un prezioso orologio in via Cinthia, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. La donna si stava dirigendo verso la propria auto quando è stata aggredita da due giovani a bordo di uno scooter che le hanno strappato un Piaget del valore di circa 18mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia che conduce le indagini. - La moglie dell'attaccante del Napoli Edinson Cavani, Maria Soledad, è stata scippata di un prezioso orologio in via Cinthia, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. La donna si stava dirigendo verso la propria auto quando è stata aggredita da due giovani a bordo di uno scooter che le hanno strappato un Piaget del valore di circa 18mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia che conduce le indagini.

Non è la prima volta che persone legate al calciatore del Napoli. Nel gennaio del 2011 il suo agente era stato rapinato mentre si trovava in auto con la compagna e stava percorrendo il centralissimo corso Garibaldi.



Dopo l'autunno nero del 2011, con quattro colpi messi a segno nel giro di poche settimane ai danni di calciatori o di persone a loro vicine, la microcriminalità aveva lasciato tranquillo l'entourage del Calcio Napoli. Fino a stasera. Subito dopo lo scippo, Maria Soledad, ha avvertito il marito, che è Londra per partecipare alle Olimpiadi con la nazionale uruguayana. La polizia ha sottoposto alla donna le foto di alcuni pregiudicati ed ha avviato le indagini. Un episodio che richiama le vicende dello scorso autunno, quando nel giro di poche settimane vari calciatori del club azzurro o persone a loro vicine furono bersaglio della microcriminalità.



Lo stesso Edinson Cavani, all'epoca residente in una villa di Baia, sul litorale flegreo, subì un furto nella sua abitazione: in seguito a quell'episodio, Maria Soledad chiese al marito di trasferirsi in una residenza meno isolata, e quindi la coppia si spostò in un appartamento in un prestigioso condominio della città partenopea.



Poche settimane dopo il procuratore di Cavani, Claudio Anellucci, fu rapinato in corso Garibaldi, a Napoli, di un Rolex e del portafogli. Anche la moglie del centrocampista Marek Hamsik, all'epoca incinta fu rapinata dell'auto, una Bmw X6, a Varcaturo, nella zona flegrea: la vettura fu recuperata poco dopo, grazie all'antifurto satellitare, e restituita dalla polizia alla proprietaria.



Ma a suscitare maggior impatto mediatico fu la rapina del Rolex, a Napoli, subita da Yanina Screpante, fidanzata dell'allora bomber azzurro Ezequiel Lavezzi, ora al Paris Saint Germain. La giovane si sfogò su Twitter: "Poi dicono che in Argentina c'è insicurezza... Napoli città di m... Mi hanno rubato l'orologio a mano armata!".



L'insulto alla città fece il giro del mondo, provocando reazioni e malumori anche nei tifosi. Il susseguirsi di questi episodi non faceva comunque parte di un unico disegno criminoso, secondo la questura di Napoli che smentì le ipotesi, diffuse soprattutto in rete, di un tentativo della malavita volto a condizionare il calcio Napoli: le aggressioni a bersagli affini nel giro di poche settimane furono "soltanto una coincidenza", venne sottolineato dai responsabili dell'ordine pubblico.