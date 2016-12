foto Ansa

20:50

- Un anziano di 70 anni è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza del gip con l'accusa di aver abusato di un ragazzino avvicinato per strada. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i poliziotti della squadra mobile di Catanzaro, l'uomo avrebbe portato il ragazzino in una zona isolata e lo avrebbe palpeggiato. E' stata la madre del ragazzo a denunciare il fatto dopo avere raccolto le confidenze del figlio.