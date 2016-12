foto Ansa

- Il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato stamani da un contadino nel suo appezzamento di terreno di via Casacelle, a Giugliano in Campania (Napoli). L'uomo si era recato nel suo podere per dare inizio alle operazioni di aratura. Sul posto sono intervenute alcune squadre della polizia e i tecnici della scientifica.