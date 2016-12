foto Carabinieri

- Un uomo di 35 anni è morto annegato cercando di salvare due giovani nelle acque di Bacoli (Napoli). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due ventenni si sono trovati in difficoltà a causa del mare grosso e hanno chiamato aiuto. Il 35enne non ha esitato a tuffarsi per aiutarli, ma una volta in acqua è stato travolto dalle onde. I due giovani sono riusciti a salvarsi.