Capri, ambulanza usata come taxi per i turisti

foto Facebook 19:45 - E' polemica sul video che mostra un'ambulanza a Capri "usata come un taxi" da medici e personale del 118. Le immagini postate su Facebook mostrano sei persone più l'autista prendere posto sull'ambulanza, unico mezzo destinato al pronto soccorso sull'isola. Immediate le reazioni tra dirigenti e politici napoletani. Il sindaco di Capri, Ciro Lembo, si dice "sconcertato, se confermato il fatto sarebbe di una gravità inaudita".

Il filmato è comparso sulla pagina Facebook di "Isola denuncia", il gruppo nato dalla protesta contro gli aumenti dei biglietti degli aliscafi. Gli utenti si sono scatenati. Chi pensando all'emergenza: "E se in quel momento serviva URGENTEMENTE l'ambulanza per qualcuno che stava male???Che schifo!!!". Chi all'igiene: "Come ricordavano in tanti... l'igiene? Dov è?? Purtroppo a Capri non succede ma nelle migliori città italiane e non ogni ambulanza viene pulita e disinfettata ad ogni trasporto cosa che qui non succederà mai...!".



Nella ripresa si vedono chiaramente sei turisti depositare i propri bagagli nel veicolo del 118 per poi accomodarsi tranquillamente sulla barella. L' autista, l'unico in divisa, accende anche il lampeggiante alla partenza.



Il sindaco di Capri, Ciro Lembo, è sconcertato: "Nel caso fosse vero mi aspetto un intervento del commissario della Asl, Scoppa". Mentre il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale, Fulvio Martusciello, chiede "con un urgenza al commissario Scoppa di prendere provvedimenti". Il comparto amministrativo del 118 fa sapere che aprirà immediatamente un'inchiesta.