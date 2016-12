foto Carabinieri 19:51 - Ha ucciso a colpi di martello e cacciavite l'amico ospitato in casa da qualche giorno perché sospettava che avesse abusato della figlia minorenne. Gerlando Sollano, 74 anni, residente a Mondragone (Caserta), è stato fermato dai carabinieri di Caserta nei pressi della stazione di Napoli mentre tentava di prendere un treno per la Sicilia. L'accusa contro di lui è di omicidio volontario. La vittima è Francesco Vespoli, napoletano di 70 anni. - Ha ucciso a colpi di martello e cacciavite l'amico ospitato in casa da qualche giorno perché sospettava che avesse abusato della figlia minorenne. Gerlando Sollano, 74 anni, residente a Mondragone (Caserta), è stato fermato dai carabinieri di Caserta nei pressi della stazione di Napoli mentre tentava di prendere un treno per la Sicilia. L'accusa contro di lui è di omicidio volontario. La vittima è Francesco Vespoli, napoletano di 70 anni.

Ad avvertire i carabinieri è stato un amico con il quale Sollano si era messo in contatto telefonicamente dopo l'omicidio. A lui ha confessato di essere in fuga per avere ucciso una persona a Mondragone. L'uomo, però, ha avvertito i carabinieri di Agrigento che hanno contattato i colleghi casertani. Sulle tracce di Sollano i carabinieri sono giunti intercettando la cella del ripetitore telefonico al quale il cellulare del 74enne si era agganciato. Sollano si trovava a Mondragone in quanto destinatario di una misura cautelare di divieto di dimora in Sicilia. La vittima, invece, era a casa di Sollano in quanto di recente si era separato dalla moglie.



Vespoli sarebbe stato ucciso con almeno due martellate in testa e con un cacciavite conficcato nel cuore. Il movente, secondo i carabinieri, si lega alla vendetta per il presunto abuso nei confronti della figlia dell'omicida che attualmente si trova in Sicilia.



Sollano due anni fa fu condannato dal gup del tribunale di Agrigento a 2 anni e 4 mesi al termine del processo celebrato con il ritro abbreviato, e scaturito da una operazione anti prostituzione denominata "Pretty Woman".