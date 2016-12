foto Ansa

01:32

- Un 44enne, Alfredo Leonardi, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in serata a Napoli, nel quartiere di Scampia. L'uomo è stato raggiunto dai sicari mentre era da solo a piedi per strada. Nella zona è in atto una faida tra gli Abete e il gruppo Magnetti. Sul fatto indaga la polizia.