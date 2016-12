La storia di Blessed, clandestina e bimba prodigio: per lei solo dieci in pagella

- Ha solo sei anni ma è già una bambina prodigio. Blessed è nata in Italia da genitori nigeriani clandestini, vive a Castel Volturno (Caserta), frequenta la prima D della scuola Giuseppe Garibaldi ed è la più brava della sua classe. Per lei tutti dieci in pagella. I suoi genitori, però, quella pagella non l'hanno ancora ritirata, perché hanno paura di venir espulsi dal nostro Paese in quanto irregolari.

La bambina, che in casa parla inglese e a scuola un perfetto italiano, "è un riferimento per gli altri, la mamma l’accompagna e la viene sempre a prendere, è certamente lei - racconta la maestra Teresa Patararo a Il Mattino - a seguire Blessed nel percorso scolastico". "È certamente un vanto - aggiunge la preside dell'istituto Nicoletta Fabozzi -, ma non perché sia figlia di stranieri. È sempre una gran soddisfazione quando qualsiasi nostro studenti raggiunge un buon profitto, a prescindere dal colore della pelle".

La legge italiana garantisce il diritto-dovere dell'iscrizione alla scuola dell'obbligo ai figli di immigrati, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione e da quella dei genitori. Tuttavia, una volta compiuti i diciotto anni, lei, come già tutta la sua famiglia, rischia l'espulsione. E' per questo che la pagella della piccola Blessed è rimasta appesa nella bacheca della scuola. I suoi genitori non hanno potuto festeggiare i bei voti presi.

La commovente storia di Blessed, che in italiano significa "Benedetta", è un'esempio concreto di speranza in un territorio di frontiera, come è Castel Volturno, dove la lotta per la sopravvivenza e la costante pressione della criminalità rappresentano la quotidianità. Qui sono almeno diecimila gli stranieri irregolari e spesso lavorano nei campi di pomodori per una ventina di euro al giorno con la costante paura di venir cacciati da un giorno all'altro.