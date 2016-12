Racket delle pompe funebri a Napoli: 45 ordinanze di custodia cautelare

foto Ansa 11:45 - Sono 45 le misure cautelari disposte nei confronti di 45 persone tra dipendenti cimiteriali, medici legali, titolari e dipendenti d'imprese funebri, accusate di essere coinvolte nel cosiddetto racket delle pompe funebri. L'ordinanza del gip dispone la custodia cautelare in carcere per tre indagati, gli arresti domiciliari per 15 di essi e l'obbligo di presentazione alla Pg per i rimanenti 27. - Sono 45 le misure cautelari disposte nei confronti di 45 persone tra dipendenti cimiteriali, medici legali, titolari e dipendenti d'imprese funebri, accusate di essere coinvolte nel cosiddetto racket delle pompe funebri. L'ordinanza del gip dispone la custodia cautelare in carcere per tre indagati, gli arresti domiciliari per 15 di essi e l'obbligo di presentazione alla Pg per i rimanenti 27.

Le indagini, spiega una nota della Procura di Napoli, sono state avviate negli ultimi mesi del 2009 sulla base di alcune segnalazioni che hanno evidenziato l'esistenza di una diffusa corruzione tra il personale impiegato nei cimiteri e quello infermieristico in servizio negli ospedali, che intascavano mazzette da alcuni gestori di imprese di onoranze funebri.



L'attività investigativa svolta, anche attraverso intercettazioni telefoniche, ha svelato anche l'esistenza di un ulteriore fenomeno di corruzione, con il coinvolgimento dei medici dell'Asl incaricati di constatare i decessi e di redigerne i certificati necroscopici.



Secondo quanto emerso dalle indagini, i medici legali, beneficiando di compensi non dovuti, redigevano il certificato necroscopico sulla scorta delle indicazioni, spesso fornite solo telefonicamente, dagli addetti delle imprese funebri, omettendo comunque di visionare le salme, in tal modo vanificando il potere-dovere dello Stato di verifica sulla causa dei decessi e di accertamento di eventuali ipotesi di responsabilità di terzi.



Altra ipotesi corruttiva ha riguardato gli infermieri addetti alle camere mortuarie degli ospedali che, previo lauto compenso, spiega la Procura, erano soliti avvisare e assistere le imprese funebri compiacenti affinché si aggiudicassero i servizi funebri dei pazienti deceduti.



L'ipotesi di responsabilità sono emerse anche a carico di alcuni dipendenti comunali addetti al servizio di polizia mortuaria che percepivano compensi non dovuti per eseguire le fasi conclusive delle esequie, ovvero quelle relative alla sepoltura o tumulazione delle salme. Tutte le somme illegalmente elargite sono state successivamente contabilizzate dalle imprese funebri a carico dei congiunti delle persone decedute sotto la generica voce "spese cimiteriali".