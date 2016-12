foto Ansa

- Un detenuto del carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), affiliato al clan dei Casalesi, è rimasto gravemente ferito in una lite con un compagno di cella. La lite è scoppiata tra un detenuto di 39 anni ed uno di 27. Quest'ultimo - secondo la ricostruzione della direzione del carcere - ha afferrato il coperchio di una lattina di conserva ed ha ferito alla gola il 39enne. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.