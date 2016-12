Aversa, 36enne ucciso con un colpo di pistola alla testa: forse una rapina finita male

foto Ap/Lapresse 11:46 - Il cadavere di un uomo con un colpo di pistola alla tempia è stato trovato intorno alle 23.30 di ieri in un'auto lasciata poco distante dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. A chiamare la polizia sono state le guardie giurate del nosocomio. Si tratta di Tino Della Valle, 36 anni, di Santa Maria Capua Vetere, noto alle forze dell'ordine per contrabbando di sigarette. Si ipotizza un tentativo di rapina finita male, forse dell'auto. - Il cadavere di un uomo con un colpo di pistola alla tempia è stato trovato intorno alle 23.30 di ieri in un'auto lasciata poco distante dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. A chiamare la polizia sono state le guardie giurate del nosocomio. Si tratta di Tino Della Valle, 36 anni, di Santa Maria Capua Vetere, noto alle forze dell'ordine per contrabbando di sigarette. Si ipotizza un tentativo di rapina finita male, forse dell'auto.

A segnalare la presenza di un uomo morto in auto alle guardie giurate dell'ospedale di Aversa sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia.



Tino Della Valle era seduto sul sedile del lato guida. Nel corso della notte sono state ascoltate tutte le persone ritenute dagli investigatori in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Al momento, comunque, non si esclude alcuna pista.



Il pm Ivana Sassi ha disposto il trasferimento della salma nell'Istituto di Medicina legale di Caserta dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia che potrebbe chiarire le dinamiche del delitto in termini balistici.