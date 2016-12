L'impatto è stato tale da non lasciare scampo alla ragazza. Nell'urto è rimasto completamente tranciato il lato guida della vettura. Per estrarre il corpo esanime della giovane è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Pozzuoli che hanno avviato le indagini. Non ancora ricostruita l'esatta dinamica dell' incidente. Sentiti alcuni testimoni.

La ragazza, da poco diplomata all'Istituto Tassinari di Pozzuoli, si stava recando, secondo quanto riferito dai familiari alla polizia municipale, a svolgere alcune commissioni tra Pozzuoli e Bacoli. Era in cerca di un lavoro stabile e svolgeva da qualche tempo alcune attività lavorative in maniera precaria.

E' il secondo incidente mortale nel giro di cinque giorni a Licola. Domenica pomeriggio ha perso la vita una scooterista travolta da un altro motociclo: sulle cause dell'incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri.



L'autista si è costituito

L'autista del mezzo pesante che investito ed ucciso Marilisa Di Fraia si è costituito alle forze di polizia. L'uomo, Tommaso Zenga, dovrà rispondere di omissione di soccorso e di omicidio, la dinamica dell' accaduto è al vaglio del pm. L' autista viene interrogato dalla polizia municipale di Pozzuoli che sta conducendo le indagini sulla morte della giovane di Bacoli (Napoli). Tra le ipotesi c'è la perdita di controllo del Tir da parte del conducente che avrebbe determinato l' urto frontale risultato mortale per la ragazza, oppure un guasto al camion che non sarebbe stato piu' gestibile.