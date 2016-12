Napoli, ricoverato l'ex governatore Bassolino

foto Afp 15:07 - L'ex presidente della giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore. Bassolino è stato ricoverato all'ospedale "Loreto Mare" per un'emorragia intestinale, a causa della quale ha perso conoscenza. - L'ex presidente della giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore. Bassolino è stato ricoverato all'ospedale "Loreto Mare" per un'emorragia intestinale, a causa della quale ha perso conoscenza.

Antonio Bassolino è giunto al "Loreto Mare" poco prima delle 10.30, a bordo di un'ambulanza. L' ex presidente della Campania è stato colto da malore mentre si trovava nella sede della "Fondazione Sudd" e ha perso conoscenza. In ospedale è stato classificato come codice rosso. "Si è trattato - ha spiegato il professor Mario Santangelo - di una emorragia duodenale, che è stata bloccata. Adesso sta meglio. La prognosi è positiva". Bassolino dovrà comunque restare ricoverato.