22:24

- Il cadavere di un uomo, sulla trentina, è stato scoperto all'interno di un pastificio della "Antonio Amato" dismesso a Salerno. Sembra che il giovane sia rimasto folgorato da una scossa elettrica. Secondo i carabinieri del comando provinciale di Salerno intervenuti sul posto, l'uomo avrebbe tentato di rubare del rame dall'opificio dismesso di via Parmenide. Sono in corso le indagini per identificare la vittima.