Finmeccanica, anche Tremonti davanti ai pm

foto Reuters Correlati Gotti Tedeschi, nuova perquisizione 15:38 - E' stato sentito anche Giulio Tremonti nell'ambito dell'inchiesta su Finmeccanica. I magistrati del pool di Napoli, titolari del caso, lo hanno ascoltato, come persona che potrebbe essere informata sui fatti, alla caserma dei carabinieri del Noe. Insieme con l'ex ministro i pm Francesco Curcio, Vincenzo Piscitelli e John Henry Woodcock hanno sentito anche Ignazio Moncada, amministratore delegato di Fata, società del gruppo Finmeccanica. - E' stato sentito anche Giulio Tremonti nell'ambito dell'inchiesta su Finmeccanica. I magistrati del pool di Napoli, titolari del caso, lo hanno ascoltato, come persona che potrebbe essere informata sui fatti, alla caserma dei carabinieri del Noe. Insieme con l'ex ministro i pm Francesco Curcio, Vincenzo Piscitelli e John Henry Woodcock hanno sentito anche Ignazio Moncada, amministratore delegato di Fata, società del gruppo Finmeccanica.

I pm di Napoli avevano già sentito Tremonti in precedenza al riguardo, ai tempi in cui era ministro, e rivolgono ora la loro attenzione sugli appalti ad aziende del gruppo anche all'estero.



Quanto a Moncada, arriva davanti ai magistrati all'indomani delle perquisizioni che sono state eseguite nella sua casa e nei suoi uffici di Torino e l'interrogatorio potrebbe essere legato proprio a materiale trovato in questo frangente. I magistrati intendono approfondire l'esistenza di un presunto "sistema" per la gestione di Finmeccanica emersa dall'intercettazione di un colloquio tra Gotti Tedeschi e Orsi.



I nodi dell'indagine

La Procura partenopea sta indagando su una commessa per 12 elicotteri da parte di AgustaWestland all'India e sui rapporti fra Finmeccanica e società svizzere di consulenza riconducibili a Guido Ralph Haschke.



I magistrati napoletani ipotizzano il pagamento di tangenti, anche alla Lega Nord, accusa respinta sia dalla società che dal Carroccio.



La perquisizione di martedì è stata disposta dopo un'intercettazione ambientale, che ha registrato una conversazione tra l'ex presidente dello Ior Enrico Gotti Tedeschi e l'ad di Finmeccanica Giuseppe Orsi, in cui il primo suggeriva a Orsi di rivolgersi a Moncada come persona influente e sostenendo che "il sistema" lo avrebbe protetto.



L'ad di Fata non risulta al momento indagato. Secondo i pm napoletani, nei locali perquisiti potevano trovarsi elementi di prova circa i rapporti intrattenuti tra Moncada e altre persone non identificate, "che sarebbero parte di un sistema più ampio e informale che parrebbe condizionare non solo le scelte aziendali del gruppo Finmeccanica in conseguenza delle indagini in corso, ma che potrebbe anche aver svolto un ruolo sulla gestione di provviste illecite formatesi all'estero e facenti capo al gruppo industriale" Finmeccanica, come riporta il decreto di perquisizione.