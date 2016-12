Napoli, detenuto si impicca in caserma Cc

foto Ansa Correlati La disperazione dei parenti 15:53 - Un detenuto in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, Michele Pavone, di 29 anni, si è suicidato nella caserma dei carabinieri di Sant'Anastasia, nel Vesuviano, impiccandosi con una maglietta. L'uomo era nella camera di sicurezza dopo l'arresto per evasione dai domiciliari. La morte è avvenuta per auto-soffocamento. Il 29enne ha utilizzando la sua t-shirt. - Un detenuto in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, Michele Pavone, di 29 anni, si è suicidato nella caserma dei carabinieri di Sant'Anastasia, nel Vesuviano, impiccandosi con una maglietta. L'uomo era nella camera di sicurezza dopo l'arresto per evasione dai domiciliari. La morte è avvenuta per auto-soffocamento. Il 29enne ha utilizzando la sua t-shirt.

L'uomo aveva trascorso la notte senza lasciar presagire il tragico gesto. Inutili i tentativi di rianimazione dei militari presenti nella caserma di Sant'Anastasia, che si sono accorti dell'accaduto durante i frequenti controlli periodici. Il decesso è stato constatato dal medico legale giunto sul posto insieme al pm della Procura di Nola (Napoli).



Sembra che Pavone fosse evaso dai domiciliari per fare un tuffo nella piccola piscina gonfiabile nei pressi della propria abitazione. Il 29enne era agli arresti domiciliari per un furto in un supermercato di Casalnuovo, sempre nel Napoletano.