Napoli, uccide la moglie a colpi di forbice

foto Ansa Correlati Uccide la moglie accecato dalla gelosia 12:13 - Uccide la moglie a colpi di forbice per un presunto tradimento. E' accaduto nel Napoletano, a Palma Campania. Poco prima delle tre del mattino, Giancarlo Giannini, operaio 35enne presso una ditta per la raccolta di pomodori, ha ucciso la moglie Alessandra Sorrentino, casalinga di 26 anni. Per i carabinieri il movente sarebbe la gelosia. Illesi i due figli di 4 e 6 anni che dormivano. La donna è stata ritrovata sul balcone.

L'arma del delitto è stata rinvenuta accanto al cadavere. Per l'assassinio l'uomo ha usato due tipi di forbici: una più piccola e una più grande. Con quest'ultima ha inferto il colpo finale alla vittima, che stava scappando.



E' stato il vicino di casa a sentire le urla e a chiamare i carabinieri. I due figli non si sono accorti di nulla: i militari li hanno portati via mentre dormivano. Al loro risveglio, nell'auto dei cc, hanno chiesto dove fosse la loro mamma. Ora, i due bambini sono stati affidati agli zii.



Il marito omicida aveva da pochi giorni perso la madre. I carabinieri lo hanno trovato nell'abitazione in stato confusionale e lo hanno condotto in caserma.