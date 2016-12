foto Dal Web

22:16

- Sarebbe stato il fango sollevatosi all'interno della "Grotta del sangue" a far perdere l'orientamento dei quattro sub morti a Palinuro, nel Salernitno. La convinzione emerge da quanto raccontato da alcuni dei quattro sopravvissuti alla tragedia, quelli che si erano immersi insieme ai sub rimasti intrappolati. Probabilmente, i quattro hanno percepito in tempo la situazione di pericolo perdendo però di vista gli altri quattro.