16:46

- Sembrerebbe non esserci alcuna speranza per gli altri tre sub, intrappolati nella "Grotta del sangue" a Palinuro (Salerno). I tre sono stati avvistati da un sommozzatore che ha raccontato ai cronisti: "Sono privi di sensi e sembrano morti". Nella grotta si stanno ora immergendo vigili del fuoco speleologi. Poco tempo fa era stato recuperato il cadavere di uno dei quattro sommozzatori romani.