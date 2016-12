foto Ap/Lapresse

15:56

- E' stato recuperato il cadavere di uno dei quattro sub rimasti intrappolati in una grotta di Palinuro (Salerno). Lo si apprende dalla Capitaneria di Porto, secondo la quale per i sommozzatori romani, tre uomini e una donna, ormai "non ci sarebbero più speranze". Intanto proseguono i soccorsi per raggiungere gli altri tre rimasti intrappolati probabilmente per un crollo.