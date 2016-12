foto Ansa Correlati I carabinieri sul luogo della tragedia

Napoli, bimbo ucciso dal padre 18:06 - Tragico incidente a Giugliano, nel Napoletano, dove un uomo ha fatto partire accidentalmente un colpo da una pistola, uccidendo il figlio di tre anni. Il bambino è stato portato all'ospedale, ma è giunto cadavere. L'uomo, di professione idraulico è stato interrogato dalla polizia giudiziaria. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. La pistola era detenuta legalmente.

Si confermerebbe la pista del tragico incidente ma vengono ascoltate tutte le persone che possono avere assistito. In particolare il padre. Il piccolo si chiama Francesco. Il padre, incensurato, 37 anni aveva la pistola per usi sportivi. L'uomo, sconvolto, ora è in ospedale e sta parlando con i carabinieri. La madre del bimbo non era in casa.



Il padre denunciato per omicidio colposo

E' stato denunciato in stato di libertà, con l'accusa di omicidio colposo, il padre del bimbo di tre anni morto a Giugliano. Sembra che il bimbo abbia visto la pistola, riposta accanto al comodino. L'arma è finita a terra ed è partito un colpo. L'uomo, difeso dagli avvocati Salvatore Cacciapuoti e Francesco Smarrazzo, deve rispondere anche di omessa custodia delle armi. "Nel corso dell'interrogatorio - spiega l'avvocato Cacciapuoti - è stata ricostruita l'esatta dinamica dell'incidente". Quindi l'ipotesi che il colpo sia partito durante la pulizia della pistola - formulata in un primo momento - è stata definitivamente scartata.