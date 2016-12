foto Ansa

09:10

- Tredici persone sono state denunciate e tre arrestate nel Casertano per truffa ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Caserta, le persone coinvolte incassavano regolarmente prestazioni pensionistiche in favore di soggetti risultati deceduti. Ai soggetti responsabili della truffa sono stati confiscati terreni, fabbricati, autovetture e conti correnti, per un valore complessivo di circa 290.000 euro.