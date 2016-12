foto Ansa Correlati Le immagini del delitto 12:59 - Un uomo è stato ucciso nel Napoletano, a Casoria. Si tratta di Andrea Nollino, 42 anni, incensurato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo stava aprendo il bar San Mauro, di cui è uno dei titolari, quando è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno esploso contro tre colpi di arma da fuoco. - Un uomo è stato ucciso nel Napoletano, a Casoria. Si tratta di Andrea Nollino, 42 anni, incensurato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo stava aprendo il bar San Mauro, di cui è uno dei titolari, quando è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno esploso contro tre colpi di arma da fuoco.

Forse non era Nollino il vero obiettivo dei sicari. I due killer, a bordo di uno scooter, si sono avvicinati alla vittima mentre stava aprendo il locale. Sono stati esplosi tre colpi, dei quali uno ha colpito, a morte, l'uomo. E' probabile, però, che sul posto ci fossero altre persone, coinvolte in una lite: i veri destinatari degli assassini. Si sta controllando se in zona ci sono telecamere; al momento nessuna testimonianza da parte di cittadini. Eppure il bar si trova in una piazzetta a quell'ora abbastanza frequentata.