Agguato a Napoli, uccisi due uomini

foto Ansa Correlati Tensione tra i familiari e la polizia 14:48 - Due persone, il 58enne Franco Gaiola, detto "o fachiro", e il 29enne Ciro Abrunzo, soprannominato "o cinese" sono state uccise in un agguato nel quartiere napoletano di Barra. L'omicidio è avvenuto proprio sotto l'abitazione di Gaiola, mentre parlava con Abrunzo. Numerosi i colpi sparati da due sicari, giunti a bordo di uno scooter e poi fuggiti. Secondo la polizia Gaiola sarebbe inquadrato in uno dei clan camorristici della zona di Barra.

Sul posto restano assembrate decine di persone mentre i parenti delle due vittime sono ancora in preda alla disperazione. Corso Sirena, dove è avvenuto l'agguato, è blindato da una decina di auto della polizia mentre dall'alto un elicottero sta sorvolando l'intero quartiere.



Nel frattempo proseguono, da parte degli investigatori, gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato. Il duplice omicidio è avvenuto lungo un tratto del corso che, di solito, è particolarmente affollato anche per la presenza di negozi