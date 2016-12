foto Ansa 12:27 - Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie e una delle sue due figlie, di 7 anni, poi si è tolto la vita. E' successo a Solofra, in provincia di Avellino. Ancora sconosciute le cause della strage. Secondo quanto si apprende, il 40enne sarebbe di nazionalità indiana. L'altra figlia della coppia è sfuggita alla furia omicida ed è ricoverata in ospedale in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. - Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie e una delle sue due figlie, di 7 anni, poi si è tolto la vita. E' successo a Solofra, in provincia di Avellino. Ancora sconosciute le cause della strage. Secondo quanto si apprende, il 40enne sarebbe di nazionalità indiana. L'altra figlia della coppia è sfuggita alla furia omicida ed è ricoverata in ospedale in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Gli investigatori non trascurano nessuna pista anche se quella passionale sembrerebbe la più probabile. L'ipotesi è basata anche sulle testimonianze di chi abita vicino alla palazzina di via Regina Margherita, a cento metri dalla chiesa colleggiata di San Michele, in cui si è consumata la tragedia.



Con i quattro viveva anche il cognato dell'omicida-suicida. L'uomo non era in casa al momento di quello che appare come un raptus dopo un probabile litigio di cui i vicini hanno ascoltato le urla.



La donna uccisa ha tentato di portare in salvo le figlie: il suo cadavere è stato trovato in corridoio, quello della bimba di 7 anni sul ballatoio; l'uomo invece si è ucciso in cucina.



L'indiano, muratore, era arrivato in Irpinia con la famiglia ad agosto del 2011 da Reggio Calabria e da un po' non lavorava.