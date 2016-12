foto LaPresse

- Accecata dalla gelosia, ha fatto irruzione in casa della presunta amante del marito per convincerla, a suon di calci e pugni, a non vedere più l'uomo. La donna, una 50enne di Teano, nel Casertano, è stata denunciata dai carabinieri per violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento. La vittima, invece, è stata costretta a farsi medicare in ospedale per le numerose contusioni riportate.