10:00

- Un gruppo di disoccupati aderenti al movimento "Progetto Bros" si è gettato in acqua al molo Pisacane del Porto di Napoli durante una manifestazione. A quanto si apprende, si tratterebbe di una ventina di persone. Uno dei dimostranti ha accusato un malore ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera. Tutti i traghetti da e per le isole del Golfo di Napoli sono stati bloccati. Disagi anche per gli attracchi di quelli provenienti da Palermo.