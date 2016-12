foto Ansa

- La Polizia Postale della Campania ha individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di minorenni. L'uomo utilizzava un noto sistema di chat per adescare ragazze anche minori di 14 anni con la scusa di comunicare una presunta denuncia per aver violato il regolamento di servizio della chat. L'orco chiedeva foto nude e atti sessuali via webcam. Almeno 4mila ragazze contattate e circa 80 finite nella sua rete.