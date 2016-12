foto Ansa

- I carabinieri di Aversa (Ce) hanno arrestato dieci persone, tutte appartenenti al "clan dei Casalesi", gruppo Schiavone, per il reato di estorsione aggravata per aver favorito un sodalizio camorristico. L'operazione ha smantellato il gruppo che, con minacce e violenze, estorceva a imprenditori ed esercenti denaro per conto del clan camorristico nell'agro aversano.