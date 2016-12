Donna uccisa nel Napoletano, arrestato il marito

foto Ansa 18:54 - Una donna di 33 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dai carabinieri di Brusciano, in provincia di Napoli. I militari, intervenuti dopo una segnalazione telefonica, hanno trovato il cadavere riverso per terra in una pozza di sangue. La vittima è stata ferita al volto con un colpo d'arma da fuoco. Il bossolo e la calibro 9, rinvenuti vicino al cadavere, appartengono al marito, guardia giurata. L'uomo è stato arrestato. - Una donna di 33 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dai carabinieri di Brusciano, in provincia di Napoli. I militari, intervenuti dopo una segnalazione telefonica, hanno trovato il cadavere riverso per terra in una pozza di sangue. La vittima è stata ferita al volto con un colpo d'arma da fuoco. Il bossolo e la calibro 9, rinvenuti vicino al cadavere, appartengono al marito, guardia giurata. L'uomo è stato arrestato.

L'uomo è crollato dopo diverse ore di interrogatorio e ha ammesso di aver ucciso la donna dalla quale, anche se non formalmente, era separato in casa da tempo. L'omicidio sarebbe scattato al termine di una delle tante discussioni che i due ormai avevano sempre più spesso.



La vittima, casalinga, si chiamava Vincenza Zullo. Il suo corpo senza vita è stato scoperto in via Biagio Caccia al numero civico 21. A intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, in seguito a una telefonata arrivata al 112 della Sala operativa di Castello di Cisterna.



Durante un sopralluogo gli investigatori dell'Arma hanno rinvenuto una pistola calibro 9, regolarmente detenuta dal marito 35enne della donna, guardia particolare giurata in servizio in un istituto di vigilanza di Avellino, un bossolo dello stesso calibro e un'ogiva deformata. L'arma e il materiale sono stati sottoposti a sequestro. La salma è stata trasportata all'obitorio del II Policlinico di Napoli per l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria.