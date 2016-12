Salerno, trovato corpo in sacco di cellophane

foto LaPresse 16:41 - Il corpo di un uomo dall'apparente età di 45-50 anni, probabilmente dell'est europeo, è stato rinvenuto lungo la strada che conduce all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Il cadavere, avvolto in un sacco di cellophane azzurro era stato sepolto in una fossa, ma parte del corpo affiorava dal terreno. A scoprirlo è stato un passante. Secondo un primo eseme del medico legale, la morte non risalirebbe a più di una settimana fa. - Il corpo di un uomo dall'apparente età di 45-50 anni, probabilmente dell'est europeo, è stato rinvenuto lungo la strada che conduce all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Il cadavere, avvolto in un sacco di cellophane azzurro era stato sepolto in una fossa, ma parte del corpo affiorava dal terreno. A scoprirlo è stato un passante. Secondo un primo eseme del medico legale, la morte non risalirebbe a più di una settimana fa.

Il passante, che ha subito avvertito i carabinieri, ha visto affiorare dal terreno soltanto l'addome dell'uomo. Il corpo aveva il cranio fracassato. Per il medico legale non ci sarebbero dubbi: l'uomo, di età compresa tra i 45 e i 50 anni, sarebbe stato ucciso, il suo corpo avvolto in un sacco di cellophane azzurro e poi sepolto maldestramente in una fossa scavata lungo la strada.



La fretta degli esecutori o anche le piogge dei giorni scorsi avrebbero però fatto emergere parte del corpo, notata da un passante che ha avvisato i carabinieri. L'uomo indossava una tuta ginnica e non aveva documenti con sé. Il cadavere è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di San Leonardo di Salerno.