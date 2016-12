foto Getty

22:44

- Una lite per banali motivi tra un cliente e il negoziante all'interno di un mobilificio nel quartiere Secondigliano, a Napoli, è sfociata in un accoltellamento. A farne le spese il proprietario del locale che è rimasto ferito. Le sue condizioni, stando alle prime notizie, non sarebbero preoccupanti. Sull'episodio indaga la polizia.