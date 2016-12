foto Da video

- I carabinieri del nucleo Investigativo di Napoli e della Tenenza di Marano hanno catturato la scorsa notte Luigi De Cristofaro, 42 anni, pericoloso latitante affiliato ai "Polverino", clan camorristico attivo nell'area a Nord della provincia di Napoli, in altre località d'Italia e in Spagna. L'uomo era in una lussuosa casa di Marano e all'arrivo dei carabinieri si era nascosto in un vano tra la camera da letto e la scala.