foto Getty

08:08

- Un 32enne, Giovanni Saggese, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso alle prime luci dell'alba a Napoli a colpi d'arma da fuoco. I carabinieri stanno cercando di capire cause e dinamica anche del ferimento di Salvatore Del Prete, 28 anni, anche lui gia' noto alle forze dell'ordine, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Loreto Mare". Non si esclude che i due fatti possano essere collegati.