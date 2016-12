foto Getty

- Un pregiudicato è stato ucciso in un agguato a Mugnano, un comune alle porte di Napoli. La vittima è Biagio Biancolella, di 32 anni, conosciuto dalle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan degli "scissionisti". Biancolella camminava per strada in compagnia di Vincenzo Nano, di 46 anni, che è rimasto lievemente ferito di striscio dai colpi esplosi da ignoti. Sembra che a far fuoco siano state due persone.