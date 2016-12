foto Afp Correlati Convalidato l'arresto di Martinelli 16:29 - Ennesima tragedia figlia della crisi. Un 72enne di Pozzuoli, in provincia di Napoli, si è sparato alla testa con la sua pistola dopo aver ricevuto da qualche tempo una cartella esattoriale da 15mila euro. Soccorso immediatamente, l'uomo versa in gravissime condizioni. Ai suoi cari ha lasciato un biglietto per motivare il gesto estremo: "La dignità vale più della vita". - Ennesima tragedia figlia della crisi. Un 72enne di Pozzuoli, in provincia di Napoli, si è sparato alla testa con la sua pistola dopo aver ricevuto da qualche tempo una cartella esattoriale da 15mila euro. Soccorso immediatamente, l'uomo versa in gravissime condizioni. Ai suoi cari ha lasciato un biglietto per motivare il gesto estremo: "La dignità vale più della vita".

L'uomo è ora ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Loreto Mare di Napoli. E' stato il figlio a riferire ai carabinieri che suo padre aveva ricevuto la cartella esattoriale, alcuni mesi fa. L'uomo vive a Pozzuoli (Napoli) mentre la sua officina, dove riparava barche, è a Napoli, in via Fedro, proprio lì dove ha tentato il suicidio e dove è stato trovato dal figlio.



L'anziano aveva l'abitudine di andare in barca il sabato mattina. Oggi però, quando i suoi familiari si sono accorti che le chiavi della barca erano in casa e che al telefono cellulare non rispondeva, si sono preoccupati e hanno allertato i carabinieri.