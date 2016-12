foto Ansa Correlati Caserta, arrestati i figli di Sandokan

I carabinieri di Casal di Principe (Caserta) hanno arrestato 15 persone appartenenti al clan dei Casalesi. Tra di loro anche i figli del boss Francesco Schiavone, detto Sandokan. I due guidavano la banda composta per la maggior parte da 20enni che imponevano ai commercianti della città contratti di acquisto "gonfiati" di materiale pubblicitario (calendari, penne, portachiavi, etc) in occasione del Natale e di altre festività.

Sgomberata la villa confiscata

La Guardia di finanza, in collaborazione con il Genio militare, ha sgomberato la villa confiscata nei mesi scorsi a Nicola Schiavone, figlio del capo clan dei Casalesi, Francesco, noto come Sandokan. I mobili e gli arredi della villa sono stati trasportati nel deposito di una ditta di traslochi il cui nome e' mantenuto segreto per motivi di sicurezza.



I mobili saranno messi all'asta

Le operazioni sono coordinate dai pm della Dda, Antonello Ardituro e Marco Del Gaudio. Le suppellettili della villa potranno essere messi all'asta o utilizzate in edifici destinati ad attività sociali.