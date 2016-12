foto Afp 22:16 - Un muratore di 56 anni, Alfonso Salzano, si è tolto la vita impiccandosi con un cavo elettrico nella sua abitazione di Casaluce, nel Casertano. L'uomo, che ha lasciato un biglietto per chiedere perdono, è stato trovato dai familiari che hanno avvisato i carabinieri. Secondo quanto riferito dai congiunti, Salzano era senza lavoro da circa sei mesi e soffriva di crisi depressive. - Un muratore di 56 anni, Alfonso Salzano, si è tolto la vita impiccandosi con un cavo elettrico nella sua abitazione di Casaluce, nel Casertano. L'uomo, che ha lasciato un biglietto per chiedere perdono, è stato trovato dai familiari che hanno avvisato i carabinieri. Secondo quanto riferito dai congiunti, Salzano era senza lavoro da circa sei mesi e soffriva di crisi depressive.

L'operaio edile non aveva particolari in problemi economici, secondo quanto appurato dai carabinieri del reparto territoriale di Aversa, ma da gennaio non veniva più chiamato al lavoro. Padre di 4 figli, era sposato con una donna che lavora in un ente pubblico con turni pomeridiani.



L'uomo questa mattina avrebbe atteso che la moglie fosse uscita di casa per togliersi la vita.



Sul caso il sindaco, Nazzaro Pagano (Udc), sottolinea che "in questo paese abbiamo il patto di stabilità da rispettare e, purtroppo, non possiamo investire sul lavoro".



Catania, resta disoccupato e sui suicida

Un uomo di 35 anni, che era stato licenziato da un negozio di Malta dove fino a febbraio aveva lavorato come commesso, si è suicidato lanciandosi dalla terrazza della sua abitazione al quinto piano di uno stabile di Gravina di Catania, alle porte di Catania. L'uomo è morto sul colpo e non ha lasciato alcun biglietto di spiegazioni. Il disoccupato viveva con la madre vedova e, a quanto appurato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, era caduto in depressione dopo il licenziamento.



Non riesce a pagare mutuo di casa: immigrato si toglie la vita nel Casentino

Un cittadino nordafricano di 45 anni, da molti anni in Italia, si è ucciso non riuscendo a pagare la casa che aveva acquistato con un mutuo in banca. E' accaduto nel Casentino, dove l'uomo, l'unico a lavorare in una famiglia con diversi figli, viveva. L'uomo era stato costretto a lasciare la casa acquistata, a causa delle difficoltà economiche, e viveva in un appartamento in affitto. L'uomo si è chiuso in una stanza e si è gettato nel vuoto da un' altezza di nove metri. E' morto all' istante.